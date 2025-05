Informationen in leicht verständlicher Sprache zur Bundestagswahl

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Wahl

Foto: Pixabay/OpenClipart-Vectors

Berlin (kobinet) Der Berliner Landeswahlleiter hat Informationen in leicht verständlicher Sprache zur vorgezogenen Neu-Wahl des Bundestages für Berlin herausgegeben. "Am 23. Februar 2025 findet überall in Deutschland die vorgezogene Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt. Was bedeutet vorgezogene Wahl? Normalerweise würde die Wahl erst am 28. September 2025 stattfinden. Bundes-Präsident Steinmeier hat aber einen früheren Termin festgelegt. Die Wahl muss früher stattfinden, weil das Regierungs-Bündnis von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP auseinander gebrochen ist", heißt es u.a. zum Grund der vorgezogenen Bundestagswahl.

Link zur Broschüre des Berliner Landeswahlleiters