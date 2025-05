Für Verbesserungen bei den Kosten des Mittagessens in Werkstätten für behinderte Menschen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Jürgen Linnemann im Rollstuhl

Jürgen Linnemann setzt sich für die Verbesserung des Mittagessens für Menschen mit Behinderung in Werkstätten ein und hat dazu eine Resolution auf Facebook veröffentlicht. Darin heißt es u.a. "In deutschen Werkstätten für Menschen mit Behinderung arbeiten etwa dreihunderttausend Menschen. Ein wesentlicher Bestandteil ihres Alltags ist das Mittagessen. Um soziale Teilhabe und Gerechtigkeit zu fördern, fordern wir eine grundlegende Reform der Regelungen rund um das Mittagessen in Werkstätten."

Zu den Forderungen gehört u.a. ein kostenloses Mittagessen: "Menschen mit Behinderung in Werkstätten sollen ein kostenloses Mittagessen erhalten. Die Finanzierung erfolgt durch die Integration der Kosten in die Tagespauschale, die vom Landschaftsverband bereitgestellt wird", schreibt Jürgen Linnemann auf Facebook.

Weiter Forderungen von Jürgen Linnemann sind: „Abschaffung der Preisdiskriminierung: Ein einheitliches Preismodell soll die bestehende Ungleichheit beseitigen. Niemand darf durch ein Abo gezwungen sein, weniger oder mehr zu zahlen. Aktuell zahlen Menschen mit Behinderung in Werkstätten oft 5,40 Euro pro Mahlzeit, wenn sie ein Abo abschließen, und 6,90 Euro ohne Abo. Solche Unterschiede müssen abgeschafft werden. Faire Vertragsbedingungen: Alle Verträge, die mit dem Mittagessen verbunden sind, müssen eine Kündigungsfrist von maximal vier Wochen enthalten. Dies gewährleistet Flexibilität und schützt die Betroffenen vor langfristigen Verpflichtungen. Verwendung der Tagespauschale: Es ist sicherzustellen, dass das Mittagessen nicht vom Entgelt der Menschen mit Behinderung abgezogen wird. Die Kosten sollen vollständig über die Tagespauschale des Landschaftsverbands gedeckt werden. Begründung: Das Mittagessen ist ein Grundbedürfnis. Es darf nicht durch finanzielle Hürden oder ungleiche Bedingungen eingeschränkt werden. Indem die Kosten in die Tagespauschale integriert und die Preisdiskriminierung abgeschafft werden, stellen wir sicher, dass niemand ausgeschlossen wird.“ Link zur Facebookseite von Jürgen Linnemann mit der Resolution

