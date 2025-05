Broschüre und Online-Veranstaltung: Persönliches Budget für Kinder und Heranwachsende

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Infozeichen

Foto: public domain

Münster (kobinet) Menschen mit Behinderung haben einen Rechtsanspruch auf das Persönliche Budget (PB) – unabhängig von ihrem Alter sowie der Art und Schwere ihrer Behinderung. Wie dieser Rechtsanspruch allgemein umgesetzt wird, haben die Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben (KSL.NRW) bereits in der ersten Ausgabe der "KSL-Konkret #1: Das Persönliche Budget – Ein Weg zu mehr Selbstbestimmung“ umfassend erläutert. Mit der neuen Broschüre mit dem Titel "KSL Konkret #8: Persönliches Budget für Kinder und Heranwachsende“ legen die KSL.NRW den Fokus nun auf budgetfähige Leistungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung. Am 13. Februar 2025 findet zum Thema auch eine Online-Veranstaltung statt.

Die Inanspruchnahme einer Leistung in Form des Persönlichen Budgets eröffnet auch dieser jungen Zielgruppe Möglichkeiten, ihr Leben selbstbestimmter zu gestalten. Junge Leistungsberechtigte, Eltern, Vormünder und rechtliche Betreuer*innen sollen mit der Broschüre einen komprimierten Überblick über diese Leistung erhalten. Auch die gewählten Praxisbeispiele, die Darstellung des Bewilligungsverfahrens sowie die Praxistipps sind speziell auf Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung ausgerichtet. Daneben richtet sich das Heft insbesondere an Elternvereine und -verbände, Beratungsstellen, Einrichtungen und Dienste der Eingliederungshilfe, Jugendämter sowie Träger der Eingliederungshilfe. Selbstverständlich sind auch alle anderen Interessierten eingeladen, einen Blick in die digitale Ausgabe zu werfen oder Exemplare zu bestellen, heißt es in der Ankündigung der Broschüre.

Alle Infos finden Sie auf www.ksl-nrw.de/ksl-konkret.

Autorin Martina Steinke beantwortet offene Fragen in Online-Veranstaltung am 13.2.2025

Martina Steinke ist Referentin für juristische Fragen beim KSL.Münster. Die studierte Diplom-Sozialpädagogin und Volljuristin ist die Autorin der Broschüre „KSL Konkret #8: Persönliches Budget für Kinder und Heranwachsende“. In der Online-Veranstaltung am 13.2.2025 von 10 bis 12 Uhr beantwortet sie offene Fragen zum Inhalt dieser Broschüre. Es wird darum gebeten, sich schon vor der Veranstaltung inhaltlich mit der Broschüre zu befassen. Die Veranstaltung findet kostenlos über Zoom statt.

Eine Anmeldung ist über diesen Link möglich: www.eveeno.com/fragerundePB

Die allgemeine Anmeldefrist ist der 9.2.2025. Die Anmeldefrist für DGS und Schriftsprache ist der 29.1.2025.

Bei erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie den Link zur Zoom-Veranstaltung wenige Tage vor der Veranstaltung per E-Mail.