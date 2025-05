Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: Susanne Göbel

Köln (kobinet) REHADAT weist darauf hin, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) die Broschüre mit der Versorgungsmedizin-Verordnung und den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen auf den neuesten Stand gebracht hat. Darauf macht Henry Spradau in seinem Bericht aufmerksam.

Broschüre mit der Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV)

Bericht von Henry Spradau

REHADAT weist darauf hin, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) die Broschüre mit der Versorgungsmedizin-Verordnung und den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen auf den neuesten Stand gebracht hat. (REHADAT ist ein 1989 eingeführtes, zentrales und unabhängiges Informationssystem zur beruflichen Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderung. Es wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales aus Mitteln der Ausgleichsabgabe gefördert; Träger ist das Institut der deutschen Wirtschaft e.V.)

Die Versorgungsmedizin-Verordnung enthält die Grundsätze, nach denen begutachtet wird, wenn jemand die Feststellung einer Behinderung beantragt, und wird auch im Sozialen Entschädigungsrecht angewendet. Es enthält die entsprechenden Tabellen zu den Auswirkungen einer Funktionsbeeinträchtigung aufgrund einer Gesundheitsstörung.

Die Versorgungsmedizinischen Grundsätze als Anlage der VersMedV dienen den versorgungsärztlichen Gutachter*innen als Norm für eine sachgerechte und einheitliche Bewertung der unterschiedlichsten Auswirkungen von gesundheitslichen Beeinträchtigungen auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Sie werden vom unabhängigen Sachverständigenbeirat Versorgungsmedizinische Begutachtung beim BMAS nach jeweiligen Stand der wissenschaftlich-medizinischen Erkenntnisse weiterentwickelt und mit Zustimmung des Bundesrates in Kraft gesetzt.

Weitere Informationen:

Versorgungsmedizinische Grundsätze (VMG) | REHADAT-Literatur

Broschüre des BMAS:

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/k710-versorgungsmed-verordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=3