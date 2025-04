Forderungen zur Bundestagswahl von Werkstatträte Deutschland

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Logo Werkstatträte Deutschland e.V.

Foto: Werkstatträte Deutschland e.V.

Berlin (kobinet) "300.000 Beschäftigte sind von den Ergebnissen der Ampelregierung enttäuscht. 2022 wurde mit viel Engagement und Versprechungen in die Regierungsarbeit gestartet. Aber weder beauftragte Studienergebnisse noch diverse Fachgespräche haben zu einer konkreten gesetzlichen Verbesserung der Entgelt- und Beschäftigungsbedingungen der Menschen in Werkstätten geführt. Sie stehen mit leeren Händen da!" So heißt es in der Einführung der von Werkstatträte Deutschland entwickelten Forderungen an die demokratischen Parteien zur Bundestagswahl 2025 und eine neue Bundesregierung.

Weiter heißt es in dem Papier u.a.:

„Wir fordern von einem neu gewählten Bundestag und einer neuen Bundesregierung:

• Eine Sofortmaßnahme zur Verbesserung der Bezahlung

• Die Erarbeitung eines zukunftsfähigen Entgeltsystems

• Wunsch- und Wahlrecht für voll erwerbsgeminderte Menschen

• Eine Berufliche Bildung, die anschlussfähig und vergleichbar ist

• Die Stärkung der Mitbestimmungsrechte und der Zusammenarbeit von Werkstattrat und Leitung in der Werkstatt“

Link zum vollständigen Forderungskatalog von Werkstatträte Deutschland