Foto: Susanne Göbel

Bonn (kobinet) Zur Verbesserung der Partizipation von Menschen mit Behinderung ist bekanntlich Barrierefreiheit ein wesentlicher Aspekt. Doch was bedeutet Barrierefreiheit im digitalen Umfeld? Welche Richtlinien sind zu beachten und wie kann man sie am besten umsetzen? Antworten auf diese und angeschlossene Fragen gibt es auf einer kostenlosen Online-Veranstaltung der Regionalgruppe Rhein-Main der Gesellschaft für Informatik am 28. Januar 2025 von 18:00 Uhr – 19:15 Uhr. Anmeldeschluss ist der 27. Januar.

Als Referentin ist die Expertin für barrierefreie IT, Nicole Windmann, eingeladen. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt’s unter:

https://rg-rhein-main.gi.de/veranstaltung/barrierefreiheit-in-software-umsetzen <https://rg-rhein-main.gi.de/veranstaltung/barrierefreiheit-in-software-umsetzen