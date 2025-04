Teilhabe ist nichts für Feiglinge. 10 Fragen an … oder ein Interview, das nicht zustande kam

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Sparsam mit dem Regler des Heizkörpers umgehen

Foto: Pixabay/ri

Villmar - Weyer (kobinet) Geht Ihnen das auch so? Meine Heizung spinnt nur im Winter! Und zwar exakt zu dem Zeitpunkt, an dem der Winter am kältesten ist. Mein Heizungsmonteur reagiert weder auf meine whatsup noch auf meine E-Mail. Seine Mailbox teilt mir mit, dass er zurzeit nicht erreichbar ist. Was meint sie mit „zurzeit“? Bis zum Ende der Heizperiode? Ähnlich geht es mir gerade auch mit der Fortsetzung dieser Interviewreihe, für die mir eigentlich der Verantwortliche für das Fundraising und die Öffentlichkeitsarbeit einer Sondereinrichtung in der Nähe zugesagt hatte.

Und nicht nur dabei. Egal, ob bei Anfragen zu einer Projektidee an eine Heilerziehungspflegeschule, mit dem Thema barrierefreie Festivals, der Aufführung eines inklusiven Theaterstücks oder dem Reisezuschuss für das Global Disability Summit. „Kein Schwein ruft mich an!“, um es mit Max Raabe zu sagen bzw. zu singen.

Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als weiterhin mit mir selbst zu reden oder imaginäre Interviews zu führen.

Guten Tag Herr … Sie sind in Ihrer Einrichtung für das Fundraising und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Fundraising heißt ja übersetzt Mittelbeschaffung. Sicher stehen Sie nicht mit einer Spendendose der „Aktion Mensch“ in der Fußgängerzone? Können Sie mir Ihre Tätigkeit grob, möglichst in einfacher Sprache umschreiben?

Die Leistungserbringer der Behindertenhilfe werden durch staatliche Kostenträger finanziert. Wenn Sie und Ihre Einrichtung noch zusätzliche Mittel beschaffen müssen, heißt das, dass das Geld nicht langt?

Welchen Auftrag verfolgen Sie bei Ihrer Öffentlichkeitsarbeit? Was sollte die Öffentlichkeit über Ihre Einrichtung erfahren?

Und was nicht?

Sind Sie in der Öffentlichkeitsarbeit auch für Social Media und Internetbeiträge wie diesen hier verantwortlich? https://youtu.be/sJzEUe5GBbo

In wie weit steht die UN-Behindertenrechtskonvention und der sich daraus ableitende Begriff der Inklusion im Zusammenhang Ihrer und der Arbeit Ihrer Einrichtung?

Sehen Sie keinen Widerspruch in diesem Zusammenhang?

Ist Inklusion, also die gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen, gerade des Personenkreises von kognitiv und mehrfach schwerst beeinträchtigten Menschen, den Ihre Einrichtung betreut, eine Vision oder eine Illusion?

Sollten Sondereinrichtungen wie Werkstätten für beeinträchtigte Menschen und besondere Wohnformen weiter ausgebaut werden?

Spinnt Ihre Heizung auch nur im Winter?

Das sind natürlich 10 ziemlich gemeine Fragen. Das fällt mir im Falle eines imaginären Interviews auch nicht allzu schwer. Weil ich die Antworten nicht aushalten muss.

Wäre das Interview zustande gekommen, hätte ich mich gerne persönlich mit meinem Gesprächspartner getroffen. Ich hätte ihm sogar angeboten, 3 Fragen, die er schon immer mal zum Thema Teilhabe beantworten wollte, selbst zu formulieren.

Ob sich unter den kobinet – Leser*innen Verantwortliche für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising einer Sondereinrichtung oder eines Leistungserbringers der Behindertenhilfe finden, die Antworten auf meine Fragen geben können?

Denn, wenn auch gemein, halte ich sie alle für berechtigt.

Es scheint sich jedoch in der Gesellschaft, in der Politik, in Behörden und bei Heizungsmonteuren eine Haltung des Aussitzens breitzumachen. Ein Aussitzen und Ignorieren bis zur nächsten Legislatur- bzw. Heizperiode.

Kollateralschäden wie eine zwar ratifizierte, aber nie umgesetzte UN-Konvention oder ein erfrorener Kolumnist müssen da schon mal hingenommen werden.

Frostige Grüße

Stephan Laux Januar 2024