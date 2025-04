BZBS erhält Spende

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Spendenübergabe im BZBS

Foto: Help Tech GmbH & Co. KG

HAMBURG (kobinet) Im Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte (BZBS) in Hamburg herrschte vor einer Woche große Freude. Im Rahmen einer feierlichen Übergabe überreichte Help Tech einen symbolischen Spendenscheck über 500 Euro an das BZBS Hamburg. Die Spende ist das Ergebnis eines bundesweiten Ideenwettbewerbs von Help Tech unter dem Motto „Mein besonderer Superheld“. Kinder mit einer Seheinschränkung wurden eingeladen, ihre persönliche Vorstellung eines Superhelden zu teilen. Die Gewinneridee kam von zwei Schülerinnen der 4. und 5. Klasse des BZBS Hamburg: Für die beiden steht fest: Ihre Superhelden sind ihre Familien.

„Dank meiner Familie bin ich der Mensch, der ich jetzt bin“, erklärte Negar bei der feierlichen Scheckübergabe. Ihre Botschaft zeigt, dass Superhelden nicht immer übernatürliche Kräfte haben müssen – oft sind es die engsten Bezugspersonen, die eine entscheidende Rolle spielen, die uns begleiten, inspirieren und unterstützen.

„Es war uns ein Anliegen, das BZBS Hamburg mit dieser Spende zu unterstützen und gleichzeitig das großartige Engagement der Schülerinnen und Schüler zu würdigen“, ergänzte Marc Züfle, Geschäftsführer der Firma Help Tech.

Die Spende wird direkt in neue Projekte oder einen Ausflug für die Kinder und Jugendlichen einfließen“, erklärte Aaron Bahr, der stellvertretende Schulleiter des BZBS Hamburg.