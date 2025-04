Führhunde-Podcast Fell und Führbügel

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Berlin (kobinet) Für alle, die mehr über das Leben mit einem Blindenführhund erfahren möchten, gibt es nun den neuen Podcast "Fell und Führbügel“, der vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) herausgegeben wird. In jeder Episode geben Expertinnen und Experten sowie Führhundhaltende Einblicke in die vielfältige Welt der Führhunde – von rechtlichen Fragen über die Arbeit in Führhundeschulen bis hin zu Gesundheitstipps und berührenden Hundegeschichten, wie es im Newsletter dbsv-direkt heißt.

In der ersten Folge von „Fell und Führbügel“ geht es um die Frage: Was ist ein Blindenführhund? Moderatorin Lisa Mümmler spricht mit der Führhundhalterin Helen Vogt und dem Rechtsexperten Johannes Sperling darüber, was Führhunde können und was sie nicht können, wie sie vom Gesetz definiert werden und wie Führarbeit im Alltag konkret funktioniert.

Die Episode kann unter folgendem Link und auf allen gängigen Podcast-Streaming-Plattformen angehört werden:

https://fell-und-fuehrbuegel.podigee.io/1-was-ist-ein-blindenfuehrhund

Für das Jahr 2025 sind bereits drei weitere Podcastfolgen geplant, die noch tiefere Einblicke in das Thema Führhund bieten.