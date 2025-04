Nur ein gerechtes Steuersystem sichert Zusammenhalt

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Landesverbandsvorsitzender Hans-Josef Hotz

Foto: Jutta Kübler

STUTTGART (kobinet) Der Sozialverband VdK Baden-Württemberg fordert angesichts zunehmender sozialer Ungleichheit, wie dies der aktuelle Oxfam-Bericht nachweist, ein gerechtes Steuersystem. Die Politik muss, wie Landesverbandsvorsitzender Hans-Josef Hotz fordert, endlich Mittel und Wege finden, um auch die Superreichen in unserem Land angemessen zu besteuern. Das bestehende Steuersystem fördert die soziale Ungerechtigkeit und setzt den Sozialstaat zunehmend unter Druck. "Nur ein gerechtes Steuersystem kann den solidarischen Zusammenhalt in unserem Land sichern", stellt Hotz fest.

Mit den Worten: „Es ist besorgniserregend, dass die Zahl der Milliardäre immer weiter steigt und zugleich die Armut in Deutschland rasant zunimmt. 25 Millionen Bürgerinnen und Bürger befinden sich derzeit laut Statistischem Bundesamt am unteren Einkommensrand. Die Mieten steigen ins Unermessliche, die hohen Pflegeheimkosten führen schnurstracks in die Altersarmut, die Renten reichen für die notwendigsten Dinge des Lebens nicht mehr aus. Und gleichzeitig ist Deutschland für Hochvermögende ein Niedrigsteuerland“ beschreibt der Vorsitzende des Sozialverbands VdK Baden-Württemberg die Lage, welche aus seiner Sicht umgehendes politisches Handeln erfordert.