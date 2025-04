Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: Von Institut für Menschenrechte - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0

Berlin (kobinet) Das Deutschen Institut für Menschenrechte (DIMR) hat in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung Berlin eine Broschüre mit kurz und verständlich gehaltenen Antworten zu 28 Fragen rund um das Thema Inklusion herausgegeben. Sie befasst sich zum Beispiel mit Inklusion, UN-Behindertenrechtskonvention, Geltungsbereich wie Schule, Arbeit, Wohnen, politische Teilhabe und Durchsetzung von Rechten. Sie ist für alle am Thema Interessierten gedacht und kostenfrei. Sie dient der Information, Sensibilisierung und Förderung von gesetzlichen Rahmenbedingungen und politischem Bewusstsein. Darauf macht Henry Spradau in seinem Beitrag für die kobinet-nachrichten aufmerksam.

Broschüre zur Inklusion vom Deutschen Institut für Menschenrechte



Bericht von Henry Spradau

Die Broschüre steht online bereit; ab Februar 2025 auch als gedruckte Version in Alltagssprache und Leichter Sprache.

Broschüre: Was ist Inklusion? Fragen und Antworten

Broschüre in Leichter Sprache: Was ist Inklusion? 28 Fragen und 28 Antworten

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen