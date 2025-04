Schon jetzt auf den Sommer freuen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

WEDEMARK (kobinet) Viele freuen sich bereits jetzt auf die nächsten Reisen und einen Urlaub im Sommer - warum sollten das Kinder und Jugendliche mit Amputationen nicht auch tun ! Eine Woche Spaß und Action pur ... mit Prothese in den Hochseilgarten und ins Kanu, Schwimmen, Bogenschießen, ein Sporttag mit bekannten Handicap-Sportlern und vieles mehr - in Europas größtes Jugendcamp für Kinder mit Handicap. Der Bundesverband für Menschen mit Arm- oder Beinamputation führt sein diesjähriges Jugendcamp für Kinder und Jugendliche mit Amputationen und Gliedmaßenfehlbildungen in der Zeit vom 2. bis 8. August 2025 in Blossin bei Berlin durch.

Mit dieser europaweit einmaligen Veranstaltung bietet der Bundesverband für Menschen mit Arm- oder Beinamputationen (BMAB) betroffenen Kindern im Alter von 8 bis 18 Jahren die Gelegenheit, nicht nur mit Altersgenossen aus ganz Deutschland zusammenzutreffen, die ein ähnliches Handicap mitbringen, sondern auch die Chance, ihr Selbstbewusstsein in Bezug auf die eigene Behinderung zu stärken. So könnten sie sieben Tage lang ganz unbeschwert sie selbst sein, ihre Grenzen ausloten und sich untereinander austauschen.

Für eine umfassende Unterstützung sorgte ein qualifiziertes Team von Betreuern, von denen viele ebenfalls Amputierte oder Prothesenträger sind. Einige Betreuer waren in den Vorjahren selbst als Teilnehmer im Jugendcamp und dienen den Heranwachsenden somit gleichzeitig als Vertrauenspersonen und positive Rollenmodelle. Auch ein engagierte Orthopädietechniker gehören zum Betreuerstab, sodass für alle Eventualitäten von der Heimweh-Attacke bis zur defekten Prothese der richtige Ansprechpartner bereitsteht.

Stützpunkt des Jugendcamps wird das „Jugendbildungszentrum Blossin“ südöstlich von Berlin sein. Die Anmeldunterlagen sind auf dieser Internetseite zu finden.