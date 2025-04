Podcast Sonntag trifft IGEL: Die Brailleschrift – wie sie uns geprägt hat

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Cover des IGEL-Podcast zur Brailleschrift

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Halle (kobinet) "Die Brailleschrift - wie sie uns geprägt hat", so lautet der Titel der monatlichen Podcastreihe Sonntag trifft IGEL im Januar 2025, die im Rahmen des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) nun veröffentlicht wurde. In dieser Episode des IGEL-Podcasts trifft Gastgeber Sascha Lang auf die Autorin und Moderatorin Jennifer Sonntag, um mit ihr über ein besonderes Jubiläum zu sprechen: 200 Jahre Brailleschrift. Gemeinsam beleuchten sie die Bedeutung der Brailleschrift für blinde Menschen, persönliche Erfahrungen und spannende Geschichten aus ihrem Alltag.

„In der heutigen Episode von ‚Sonntag trifft IGEL‘ sprechen Sascha Lang, der Inklusator, und seine Gästin Jennifer Sonntag über ein besonderes Jubiläum: 200 Jahre Brailleschrift. Gemeinsam beleuchten sie die Bedeutung der Brailleschrift für blinde Menschen, persönliche Erfahrungen und spannende Geschichten aus ihrem Alltag.Themen dieser Episode:

Wie die Brailleschrift Selbstständigkeit und Teilhabe ermöglicht.

Die Herausforderung, Braille als Späterblindete*r zu erlernen.

Persönliche Erlebnisse mit der Brailleschrift im Berufs- und Privatleben.

Braille als kulturelles Erbe und modernes Designelement.

Warum die Förderung und Ausbildung von Brailleschriftlehrer*innen wichtig ist.

Ihr möchtet eure Erfahrungen teilen? Sendet uns eure Braille-Geschichte oder ein Audio an [email protected]. Wir freuen uns auf eure Beiträge!“ So heißt es in der Ankündigung der mittlerweile 234. Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast

