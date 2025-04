Acht Millionen für weitere Werkstatt in Bayern

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Wappen großes Freistaat Bayern

Foto: Gemeinfrei, public domain

MÜNCHEN (kobinet) Werkstätten ermöglichen Menschen mit Behinderung nach Einschätzung der bayrischen Staatsregierung eine an ihren individuellen Stärken und Fähigkeiten orientierte berufliche Bildung und Beschäftigung. Deshalb fördert sie den Ausbau des bisherigen Angebotes von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen in diesem Freistaat. Mit der Errichtung der Werkstatt in Augsburg-Lechhausen können 170 Arbeitsplätze geschaffen werden. „Es freut mich sehr, dass wir dieses Projekt der CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH mit bis zu rund 8,3 Millionen Euro fördern können“, so Bayerns Arbeitsministerin Ulrike Scharf zu der anstehenden Investition in Augsburg-Lechhausen.

Weiter erklärt die Ministerin: “ „Inklusion stärkt den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Ich setze mich für ein Bayern ein, in dem für alle Menschen – unabhängig ob mit oder ohne Behinderung – Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben möglich sind. Berufliche Inklusion ist dabei ein wichtiger Schlüssel. In den Werkstätten steht der Mensch mit seinen individuellen Fähigkeiten im Fokus. Menschen mit Behinderung werden hier zielgerichtet unterstützt und die Weiterentwicklung gefördert. In den Werkstätten wird Inklusion gelebt!“