Weiteres Job-Speed-Dating in Stuttgart

Logo des ZsL Stuttgart

Foto: ZsL Stuttgart

STUTTGART (kobinet) Zum zweiten Mal bietet das Zentrum selbstbestimmt Leben Stuttgart (ZsL) Menschen mit Behinderung, die auf Arbeitsuche sind oder ein Wechsel wünschen, einen Tag gründlicher Vorbereitung auf eine Vorstellung im 8-Minuten-Takt (Speed-Dating) an. Jeweils 17 angemeldete Menschen mit Behinderung kommen dafür am Mittwoch, den 22.01. und auch am Donnerstag, den 23.01.25 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr in den barrierefreien Räumen des ZsL in der Reinsburgstraße 56 in Stuttgart zusammen.

Unter Anleitung von zwei erfahrenen Coaches werden Rollenspiele eingeübt zu Themen wie Vorstellung in Fahrstuhlgeschwindigkeit (Elevator Pitch), Übungen in Kleingruppen wie “Meine Fähigkeiten und Stärken“, „Was darf ich dem Arbeitgeber verschweigen?“, „Wie passe ich mein Kurzprofil meinem Wunschunternehmen an? “ sind Teil des umfangreichen „Werkzeugkoffers“ des Coachings, dass zur Vorbereitung des eigentlichen Job-Speed-Datings im Februar 2025 dienen soll.

An beiden Tagen dieser Vorbereitungsveranstaltung ist auch für das leibliche Wohl der Teilnehmer bestens gesorgt. Das Organisationsteam bedankt sich für das rege Interesse und hofft auf breite Resonanz bei interessierten Menschen.