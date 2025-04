Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Bei einer inklusive Pilgerwanderung auf dem Himmelreich-Jakobusweg

Foto: Gabriele Hartmann

FREIBURG (kobinet) Der Förderverein „15 Jahre Himmelreich-Jakobusweg“ feiert m Samstag, den 6. September 2025 in der Alten Säge in Zarten. Vor dem Fest wird es wieder eine Rundwanderung von Zarten durch das Unteribental zum Hofgut Himmelreich und zurück zur Alten Säge geben. Die Saison der monatlichen Samstagspilgeretappen, die im Jubiläumsjahr alle auf dem Himmelreich-Jakobusweg stattfinden, beginnt aber bereits am 22. März. Für alle weiteren Samstagstermine gibt es einen Flyer, der auch auf der Vereins-Homepage eingesehen und heruntergeladen werden kann, beziehungsweise im kobinet-Kalender angekündigt werden.

Die spirituelle Begleitung auf allen Pilgeretappen gestaltet Fördervereinsvorstandsmitglied Hans Trost. Der Himmelreich-Jakobusweg ist einer der wenigen Pilgerwege, der neben der Originalstrecke auch ausgeschilderte Alternativrouten für Menschen mit Behinderungen bietet. Am Samstag, den 19. Juli gibt es wieder eine inklusive Pilgerwanderung für Alle von Titisee nach Hinterzarten (4,5 km). Für diese Wanderung stehen geländegängige Rollstuhlvorsätze, Schiebehilfen und ein Begleitfahrzeug zur Verfügung.

Zum diesjährigen Jubiläum bringt der Förderverein auch eine aktualisierte Neuauflage des gedruckten Pilgerführers und der Vereins-Chronik heraus. Wer allein pilgern will, kann sich den Pilgerführer, einzelne Etappen-Flyer für den Himmelreich-Jakobusweg für Alle bestellen oder als GPS herunterladen. Elf Wegewarte sorgen das ganze Jahr dafür, dass die vielen Wegemarkierungen in Form der Jakobsmuschel sichtbar und hilfreich für die Pilger*innen sind.

Der Verein freut sich bei Pilgerwanderungen oder beim monatlichen Aktiventreff im Hofgut Himmelreich über neue Interessenten. Einzelheiten zu allen Veranstaltungen sind auf dieser Internetseite zu finden.