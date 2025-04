Ein besonderes Angebot – Ausbildung für alle an der Otto Falckenberg Schule

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: Susanne Göbel

München (kobinet) Mit einem besonderes Angebot für eine Ausbildung für alle wartet die Otto Falckenberg Schule in München auf. "Die Otto Falckenberg Schule München sucht dich! Du wolltest schon immer auf der Bühne stehen? Schauspielerei ist deine Leidenschaft?" heißt es u.a. in der Werbung der Schule.

Und weiter heißt es: „Du willst Schauspiel studieren, hast aber das Gefühl, dass du in diesem Bereich eh keine Chance hast, weil…

…du nicht gut genug Deutsch sprichst,

…du queer bist,

…du eine körperliche Beeinträchtigung hast*,

…dein mittlerer Schulabschluss nicht ausreicht,

…du dir ein Schauspielstudium nicht leisten kannst,

…du dir München nicht leisten kannst,

…du BIPoC bist,

…du denkst, nicht die ‚richtige‘ Körperform zu haben?“ […] „Komm zu unserer Pre-School am 1. März und bewirb dich für unsere Schauspielaufnahmeprüfung im Mai 2025! Wir wertschätzen Vielfalt um dich zu ermutigen, gibt es unsere Pre-School. Hier bieten wir dir einen Tag lang live und vor Ort kostenlosen Probeunterricht in den Fächern Sprechen, Bewegung, Gesang, Improvisation und natürlich Informationen und Tipps für die Aufnahmeprüfung (hier ist auch eine reine Online-Teilnahme möglich). Lehrkräfte und Studierende der Otto Falkenberg Schule werden mit euch in Kleingruppen arbeiten. Nach dem Info-Teil gibt es zusätzlich noch das Angebot zur Einzelberatung. Eine Übernahme von Reise- und Übernachtungskosten ist gegebenenfalls auf Antrag möglich“, heißt es auf der Internetseite der Otto Falckenberg Schule.

Anmeldeschluss für die Pre-School ist der 31. Januar 2025

Weitere Informationen, auch zur Anmeldung, gibt es unter

https://www.otto-falckenberg-schule.de/pre-school/