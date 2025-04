Von einer, die es liebt, vorzulesen und dabei die Brailleschrift nutzt

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Sabine Lohner im Studio beim Vorlesen des Roman Zündeln an den Strukturen

Frankfurt am Main (kobinet) Braille 200 lautet der Titel einer Initiative der Europäischen Blinden Union (European Blind Union) mit der anlässlich des 200. Jahrestages der Entwicklung der Brailleschrift u.a. gute Beispiele dargestellt werden, wie die Brailleschrift genutzt wird und welche Möglichkeiten diese bietet. "Unser heutiger Beitrag ist etwas ganz Besonderes: Vielen Dank an Ottmar Miles-Paul, der uns auf einen spannenden Podcast zu seinem Buch aufmerksam gemacht hat. In diesem Podcast wird nicht nur sein Werk 'Zündeln an den Strukturen' vorgestellt, sondern auch eine beeindruckende Lesung mit Sabine Lohner, die die Brailleschrift auf faszinierende Weise zum Einsatz bringt", heißt es in der Ankündigung eines Beitrags über das Wirken von Sabine Lohner, die es liebt, vorzulesen.

„Mein Name ist Ottmar Miles-Paul. Ich lebe in Kassel in Deutschland und bin seit über 40 Jahren in der Behindertenrechtsbewegung aktiv. Ich selbst bin sehbehindert und hatte das Vergnügen, mit Sabine Lohner aus Frankfurt am Main in den letzten 13 Monaten zusammenarbeiten zu dürfen. Sie ist blind und eine wunderbare Leserin und Vorleserin der Brailleschrift. Sie hat Lesungen im Dunkeln, beispielsweise im Rahmen der Frankfurter Buchmesse, durchgeführt, leitet eine WhatsApp-Gruppe von Menschen, die es lieben, Hörbücher zu hören, und hat als meine Leseassistentin bei Lesungen meines Romans fungiert. Eine dieser Lesungen wurde als Podcast aufgezeichnet und veröffentlicht und ich freue mich, allen interessierten diesen Podcast heute präsentieren zu dürfen“, heißt es in dem Bericht von Blind 200. Und weiter heißt es in dem über den Newsletter verbreiteten und auf Facebook veröffentlichten Beitrag: „Die Ausgabe beinhaltet die Lesung mit Sabine Lohner auf meinem 2023 erschienenen Roman ‚Zündeln an den Strukturen‘ über die Situation in Werkstätten für behinderte Menschen und alternative Möglichkeiten inklusiver Beschäftigungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Die Lesung fand in deutscher Sprache statt und wurde von einer Einführung und anschließenden Diskussion umrahmt.“

Und weiter heißt es in dem Beitrag:

„Der Ausgangspunkt unserer wundervollen Kooperation war die Frage, wie ich als sehbehinderter Mensch eine Lesetour zu meinem Roman angehen könnte. Ich kann nur Texte lesen, in dem ich diese sehr dicht vor meine Augen und meine Lesebrille halte. Und dabei ist mein Vorlesen nicht sehr flüssig und nicht frei von Fehlern. Nachdem ich Sabine Lohner und ihre Liebe und Fähigkeiten des Vorlesens von Texten in Braille kennenlernen durfte, entwickelten wir die Idee, dass sie meinen Roman als Hörbuch auflesen könnte. Mir gefiel die Idee, dass eine blinde Person nicht nur Hörbücher anhört, sondern diese auch selbst aufsprechen kann. Auch wenn wir weiterhin auf die final überarbeitete Version der Hörbuchfassung des Romans warten, hat Sabine Lohner dabei einen super Job gemacht. Auf diesen Aktivitäten aufbauend, habe ich Sabine Lohner dann gefragt, ob sie bei Lesungen zu meinem Roman als Leseassistentin fungieren möchte. Zwischenzeitlich hatte ich nämlich eine Reihe von Anfragen für Lesungen während der letzten 13 Monate bekommen. Wir haben es zuerst mit zwei Online-Lesungen versucht, wobei die erste als Podcast aufgezeichnet wurde. Dies war sehr erfolgreich und hat viel Spaß gemacht. Vor allem bekam Sabine Lohner viele Komplimente über die Art und Weise, wie sie die Texte vorgetragen hat. Im Mai 2024 folgten dann fünf Präsenzlesungen in Marburg, Mainz, Berlin, Potsdam und Hamburg. Es war mir dabei ein großes Vergnügen mit Sabine Lohner zusammenzuarbeiten und auf diese Weise die Kraft und die Möglichkeiten der Brailleschrift darzustellen. Denn anfangs erklärten wir jeweils, wie Sabine Lohner den Text von ihrem Braillelesegerät abliest. Im September 2024 hatten wir eine weitere Lesung bei der Aktion Mensch in Bonn, gefolgt von drei weiteren Online-Lesungen.

Unsere Lesetour beendeten wir im November und Dezember 2024 mit Lesungen in Kaiserslautern, Frankfurt am Main und in Erlangen. Bei den Präsenzlesungen waren wir an ganz verschiedenen Orten, wie Stadtbibliotheken, bei der Volkshochschule etc. Zusammenfassend waren die Lesungen mit Sabine Lohner als meine Leseassistentin nicht nur für mich, sondern auch für die Vorstellung der Brailleschrift enorm hilfreich. Denn viele der Besucher*innen der Lesungen wussten bisher sehr wenig über die Brailleschrift. Immer wieder war ich von der Lesefähigkeit von Sabine Lohner tief beeindruckt und vor allem schätze ich unsere unkomplizierte Zusammenarbeit

Daher freue ich mich sehr, den Podcast mit der Lesung von Sabine Lohner bei Braille 200 zu präsentieren. Die Lesung der Texte startet im Podcast nach den Begrüßungs- und Einführungsworten ab Minute 13:00. Hier ist der Link zum Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) mit der Lesung von Sabine Lohner.

https://igel-inklusion-ganz-einfach-leben.letscast.fm/episode/1-buchlesung-im-igel-podcast-zuendeln-an-den-strukturen“

