Thüringer Inklusionspreis 2025 ausgeschrieben

Flagge Bundesland Thüringen

Foto: gemeinfrei, https://de.wikipedia.org/wiki/Flaggen_und_Wappen_der_L%C3%A4nder_der_Bundesrepublik_Deutschland

ERFURT (kobinet) Unter dem Motto „Gemeinsam MitEinander“ lobt der Thüringer Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen in diesem Jahr erneut den Thüringer Inklusionspreis aus. Bis zum 01. März 2025 können sich Interessierte mit eigenen Projekten bewerben oder geeignete Vorhaben vorschlagen. Die Preisverleihung wird im Rahmen des Inklusionstages stattfinden, der erstmals Teil des Thüringentages 2025 in Gotha ist. Mit dem Inklusionspreis möchte der Thüringer Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen herausragende und innovative Projekte und Initiativen prämieren.

Landesbeauftragter Joachim Leibiger erklärt dazu: „Die Auszeichnung knüpft an den Grundgedanken der UN-Behindertenrechtskonvention an, nämlich die Inklusion im gesellschaftlichen Leben zu verankern. Wir möchten die inklusive Gesellschaft in Thüringen stärken und freuen uns auf interessante Projektbewerbungen, die zeigen wie Inklusion gemeinsam gelingen kann. Die Preisträger werden am 3. Mai beim Thüringentag in Gotha geehrt.“

Bewerben können sich in Thüringen angesiedelte freie und öffentlich-rechtliche Organisationen/Körperschaften/Stiftungen, Einrichtungen und Dienste sowie Vereine, Initiativen, Projekte und Netzwerke. Ebenfalls können sich Hilfsorganisationen, Selbsthilfeorganisationen Betriebe sowie Firmen und Unternehmen bewerben. Private Einzelpersonen sind nicht zugelassen.

Ganz konkret werden solche Vorhaben gesucht, die Menschen mit und ohne Behinderungen zusammenbringen und damit neue Wege des Miteinanders gehen. Dies kann in den verschiedensten Kontexten angesiedelt sein: im Beruf, in der Freizeit, in der Nachbarschaft, in der Schule oder im Verein. Es können Vorhaben vorgeschlagen werden, die in beispielhafter Form die selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in einem inklusiven Umfeld ermöglichen. Lokale Konzepte wie z.B. kommunale Aktionspläne zur Umsetzung der UN-BRK sind ebenfalls denkbar und können entsprechend eingereicht werden.

Bewerbungen sind mit aussagekräftige Projektbewerbung an das Büro des Thüringer Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderungen zu richten.