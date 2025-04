Medientipp: Dennis Sonne – Ich will gesehen werden

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: Pixabay/2247188

Mainz (kobinet) "Dennis Sonne war sportlich, Skater, spielte in einer Band. 2004 stürzte er von einem Dach, schwebte in Lebensgefahr, bekam die Diagnose Querschnittlähmung." So heißt es in der Ankündigung eines Filmbeitrags des ZDF Magazin einfach Mensch, der am 18. Januar 2025 um 12:00 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird. Der Film ist auch bereits auf der Internetseite des Magazin eingestellt, so dass er auch vorher oder nachher angeschaut werden kann.

Link zu weiteren Infos und zum Filmbeitrag, der bereits in die Mediathek eingestellt wurde