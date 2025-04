Findet am 19. Mai 2025 eine Veranstaltung zur Behindertenpolitik des Bundestages statt

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Berlin (kobinet) Vor einigen Jahren gab es dies, dass behinderte Menschen zu einer Veranstaltung zur Behindertenpolitik vom Deutschen Bundestag eingeladen wurden. Diese Tradition war dann jedoch eingeschlafen, was für den CDU Bundestagsabgeordneten Hubert Hüppe einen Anlass bot, bei der Bundestagspräsidentin nachzufragen, ob zukünftig wieder eine solche Veranstaltung geplant ist. Darf man der Antwort von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas an Hubert Hüppe trauen, dann müsste am 19. Mai 2025 wieder eine entsprechende Veranstaltung zur Behindertenpolitik im Bundestag stattfinden. Ob dies angesichts der Neuwahlen des Bundestages am 23. Februar noch Bestand hat, ist der Redaktion der kobinet-nachrichten nicht bekannt.

Im Brief vom 6. November 2024 hatte die derzeitige Bundestagspräsidentin Bärbel Bas Hubert Hüppe mitgeteilt, dass für den 19. Mai 2025 eine Veranstaltung des Deutschen Bundestages für und mit behinderten Menschen stattfinden soll. Mit den Planungen sei der Ausschuss für Arbeit und Soziales betraut worden. Zudem kündigte Bärbel Bas an, bei der Veranstaltung am 19. Mai 2025 ein Grußwort an die Mitwirkenden und Gäste zu richten.

Da der Brief vor dem Bruch der Ampelkoalition datiert ist und zwischenzeitlich Neuwahlen anberaumt wurden, darf man gespannt sein, ob diese Veranstaltung ungeachtet dieser politischen Veränderungen durchgeführt wird.