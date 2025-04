Zentrum selbstbestimmt Leben Stuttgart auf der Caravan Motor Touristik Messe in Stuttgart

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Stuttgart (kobinet) Das Zentrum selbstbestimmt Leben Stuttgart (ZsL) wird auch auf der diesjährigen CMT, der Caravan Motor Touristik, in Stuttgart wieder mit einem Stand vertreten sein. Wie seit vielen Jahren zuvor werden auch dieses Mal in der Zeit vom 18. bis 26. Januar in der Halle 6 barrierefreie Reise-, Kultur- und Freizeitangebote der Aussteller auf einem barrierefreien Stand zusammengetragen. So haben Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, eine zusammenfassende Übersicht dieser Angebote und die entsprechenden Flyer zu erhalten. Bei weitergehendem Interesse an bestimmten Ausstellern können diese direkt besucht werden. Hierzu werden, geführt von ZsL-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, begleitete Rundgänge durch die Hallen und zu ausgewählten Ausstellern angeboten.

Darüber hinaus findet am Thementag „Reisen für alle“ am Donnerstag, den 24. Januar 2025, wie seit 1994 schon, die Verleihung des „Goldenen Rollstuhls“ statt. Hier werden besondere, barrierefreie Angebote in den Bereichen Unterkünfte, Reiseführer, Reiseveranstalter, Freizeit & Kultur sowie neuerdings auch Digitale Angebote ausgezeichnet.

Der Vorstand und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZsL begrüßen ausdrücklich, dass die Messe Stuttgart in diesem Jahr auf der CMT erstmals einen Thementag “Reisen für alle“ veranstalten wird, auf dem das Zentrum selbstbestimmt Leben und andere Anbieter von Angeboten zu barrierefreiem Reisen und Kulturveranstaltungen an herausragender Stelle mitwirken können. Dies ist eine große Chance, entsprechende Angebote in den genannten Bereichen zu fördern und zu bewerben und so auch bei diesen Themen die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Sinne eines selbstbestimmten Lebens voranzubringen.

Weitere Informationen zum Zentrum selbstbestimmt Leben und zum barrierefreien Reisen sind unter www.zsl-stuttgart.de/tourismus-freizeit-and-kultur/barrierefreier-tourismus zu finden.