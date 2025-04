Gemeinsamer Wahlkampftermin von Rolf Mützenich mit Heike Heubach

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Heike Heubach vor Schild der SPD Schwaben

Foto: SPD Schwaben

Aichach-Friedberg (kobinet) Die erste gehörlose Bundestagsabgeordnete Heike Heubach von der SPD hat gute Chancen nach der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 erneut in den Bundestag einzuziehen. Am 23. Januar 2025 erhält Heike Heubach auf ihrer Wahlkampftour Unterstützung durch ihren Kollegen und Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Rolf Mützenich. Gemeinsam besuchen sie die Baugenossenschaft Friedberg zu einem Gespräch mit den Vorständen über sicheres und bezahlbares sowie genossenschaftliches Wohnen. Dabei suchen die beiden Bundespolitiker*innen auch das Gespräch mit Bewohner*innen und Bürger*innen

„Der Besuch von Rolf Mützenich in meinem Wahlkreis Augsburg-Land und Aichach-Friedberg ist etwas ganz Besonderes für mich. Er zeigt, dass die SPD auch eine enge Verbindung zu den Menschen vor Ort pflegt. Bezahlbares und nachhaltiges Wohnen ist eines der Hauptthemen meiner Arbeit als Abgeordnete und ich freue mich, dass ich in Friedberg ein tolles Projekt zeigen kann und wir mit den Mietenden ins Gespräch kommen“, betonte Heike Heubach.

„Es freut mich sehr, gemeinsam mit Heike Heubach hier in ihrem Wahlkreis zu sein und die wichtige Arbeit der Baugenossenschaft Friedberg kennenzulernen, denn Genossenschaften sind ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einer gerechten und zukunftsfähigen Wohnungspolitik. Heike Heubach setzt sich nicht nur für die sozialen Belange ihrer Wählerinnen und Wähler ein, ihre Erfahrungen im Bereich Wohnen, Inklusion und Barrierefreiheit sind ein wichtiger Beitrag, den wir in der SPD sehr schätzen“, erklärte Rolf Mützenich im Vorfeld des gemeinsamen Wahlkampftermins mit Heike Heubach.