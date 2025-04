Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Deckblatt der Broschüre

Foto: Lebenshilfe-Verlag

BERLIN (kobinet) Rechtspopulistische Bewegungen und Parteien wie die AfD zielen nach Einschätzung der Bundesvereinigung Lebenshilfe darauf ab, Vertrauen in politische Institutionen und demokratische Prozesse zu untergraben. Gemeinsam mit dem Verein „Tadel Verpflichtet!“ legt die Lebenshilfe jetzt eine kostenfreie Broschüre in Leichter Sprache vor, welche die Menschen dabei unterstützt, Desinformation und antidemokratische Haltungen zu erkennen. Zudem gibt in dieser Broschüre praxisnahe Hinweise für den Umgang mit solchen Inhalten.

Rechtspopulistische Bewegungen und Parteien lehnen eine inklusive Gesellschaft ab, grenzen Minderheiten aus und stellen wissenschaftliche Erkenntnisse wie den menschengemachten Klimawandel infrage. Angesichts dieser Herausforderungen haben die Bundesvereinigung Lebenshilfe und der Verein „Tadel Verpflichtet!“ anlässlich der Bundestagswahl am 23. Februar die Broschüre „Demokratie schützen – Gefährliche politische Ideen erkennen“ herausgebracht.

Das zwölfseitige Heft im DIN-A4-Format ist in Leichter Sprache geschrieben und innerhalb Deutschlands kostenfrei erhältlich. Die Broschüre erläutert auf verständliche Weise, wie jede*r rechtspopulistisches Gedankengut durchschauen und dem im persönlichen Gespräch begegnen kann. Zudem enthält das Heft konkrete Hinweise, um aktiv Stellung gegen Hass und Diskriminierung zu beziehen. Es soll dazu ermutigen, für die eigenen Rechte einzutreten.

Interessierte können die Broschüre online im Shop des Lebenshilfe-Verlags herunterladen.