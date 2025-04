Neues Buch: Bayerische Gehörlosengeschichte im Wandel der Zeit und Vortrag an Volkshochschule

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Cover des Buches zur bayerischen Gehörlosengeschichte

Foto: Landesverband Bayern der Gehörlosen

München (kobinet) Das Buch "Bayerische Gehörlosengeschichte im Wandel der Zeit" bietet einen umfassenden Einblick in die Entwicklung der Gehörlosengemeinschaft in Bayern über zwei Jahrhunderte. Es behandelt Themen wie Pädagogik, Vereinsleben, politische Initiativen und kulturelle Aspekte sowie den Landesverband Bayern der Gehörlosen. Das Buch kostet 29,90 Euro plus Versand.

Bei Interesse bitte beim Autor Markus Beetz melden: [email protected]

Am 5. Februar 2025 bietet die Münchner Volkshochschule darüber hinaus einen Vortrag dazu an. Der Referent und Autor ist Experte für Bayerische Gehörlosengeschichte. Er thematisiert spannende Aspekte der Gehörlosengeschichte.

Einige Stationen im historischen Rückblick sind:

Der Start der Gehörlosenbewegung in Bayern, mit dem ersten Bildungsversuch 1738,

gefolgt von der Gründung des ersten „Taubstummeninstituts“; die Vereinsbildungsphase ab 1870 mit Vereinsveranstaltungen, Heimgründungen und politischem Engagement;

die Zeit des Dritten Reiches geprägt durch Schikanen und Verfolgung;

die 1980er Jahre als Beginn des Gebärdensprachdolmetschens und schließlich Anerkennung der Deutschen Gebärdensprache zwei Jahrzehnte später.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 5. Februar 2025 von 18:00 – 19:30 Uhr auf dem Kunstforum Arabellapark, Rosenkavalierplatz 16, 81925 München statt. Die Veranstaltung wird in Lautsprache übersetzt und kostet 6 Euro

Hier zur Anmeldung: https://www.mvhs.de/kurse/460-C-T123736