Berlin (kobinet) In Wiener U-Bahnen wird schon seit längerem für Achtsamkeit und damit dafür geworben wurde, seinen Sitzplatz bei Bedarf einer Person zur Verfügung zu stellen, die diesen dringender braucht. Einen Vorschlag für ähnliche Durchsagen hat die Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) aufgegriffen, so dass im Mai 2024 entsprechende Durchsagen in den Fahrzeugen der BVG getestet wurden. Nun berichten behinderte Menschen aus Berlin, dass ähnliche Ansage in Berliner Bussen gemacht werden. "Du stehst für die gute Sache auf? Super, dann mach deinen Sitzplatz für Ältere, Schwangere oder Menschen mit Einschränkungen frei". So lautet die Berliner Version einer entsprechenden Durchsage, die auch in englischer Sprache wiederholt wird.

Erste Erfahrungen von behinderten Fahrgästen zeigen, dass die Durchsagen häufig dazu führen, dass einige Fahrgäste um sich blicken, ob jemand einen Sitzplatz dringender braucht.

