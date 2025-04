Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Bremen (kobinet) "Angst ist kein Programm – Wie Rechte mit Stimmungen auf Stimmenfang gehen“ lautet der Titel einer Veranstaltung des Landesverband Bremen des Sozialverband Deutschland (SoVD), die am 7. Februar 2025 von 17.30 bis 19.30 Uhr in der "etage“, Herdentorsteinweg 37, in Bremen stattfindet. Die Räumlichkeiten sind circa 20 Meter vom Breitenweg entfernt. Sie befinden sich im Erdgeschoss und sind barrierefrei erreichbar.

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem „Mobilen Beratungsteam gegen Rechtsextremismus in Bremen und Bremerhaven“ (mbt) statt. Referent ist der Fachjournalist für Rechtsextremismus André Aden. „Der SoVD stellt sich ausdrücklich gegen Rechtsextremismus, Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit. Ziel der Veranstaltung ist es, darüber aufzuklären, welche Akteure mit welchen Ideologien und Programmen eine soziale Spaltung des Landes vorantreiben möchten“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

