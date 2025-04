Muss Peter Straub wieder zurück ins Heim?

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Weingarten (kobinet) Peter Straub ist erfahren in Sachen Selbstorganisation seiner Hilfen, also der Persönlichen Assistenz. Sein Kostenträger ist nun jedoch der Auffassung, dass das Arbeitgebermodell für ihn nicht mehr geeignet ist, obwohl er seit Februar 1997 - also seit fast 28 Jahren - das Arbeitgebermodell zur Organisation seiner Hilfen praktiziert. Was da im Süden von Baden-Württemberg, wo die Einrichtungswelt noch das Leben vieler behinderter Menschen dominiert, los ist, schildert Peter Sraub im Interview mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul.

kobinet-nachrichten: Herr Straub, Sie sind aufgrund Ihrer Behinderung auf Persönliche Assistenz angewiesen. Wo leben Sie und wie haben Sie Ihren Assistenzbedarf in der Vergangenheit gedeckt?

Peter Straub: Ich lebe in Weingarten am Bodensee und habe meinen Assistenzbedarf durch Selbstbeschaffung meiner Assistentinnen und Assistenten abgedeckt.

kobinet-nachrichten: Und jetzt gibt es Probleme? Wie kam es dazu und woran hapert es genau?

Peter Straub: Es kam durch die Auffassung des Kostenträgers, dass das Arbeitgebermodell für mich nicht mehr geeignet ist, obwohl ich seit Februar 1997 das Arbeitgebermodell habe und der Kostenträger einen Beschluss des Sozialgerichts Konstanz erlangt hat, die Kosten nicht mehr zahlen zu müssen.

kobinet-nachrichten: Sie haben versucht, dagegen etwas zu tun. Woran klemmt es da genau?

Peter Straub: Es klemmt an dem negativen Beschluss, gegen den ich Beschwerde einlegen werde.

kobinet-nachrichten: Wenn sich die prekäre Situation für Sie nicht löst, was bleibt Ihnen dann?

Peter Straub: Mir bleibt dann nur wieder der Gang in ein Heim.

kobinet-nachrichten: Wenn Sie zwei Wünsche frei hätten, welche wären das?

Peter Straub: Zum einen Gesundheit und zum anderen, mein Arbeitgebermodell weiter zu führen.

kobinet-nachrichten: Vielen Dank für das Interview.