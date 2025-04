Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Cover des IGEL-Podcast mit Ellen Keune und Carolin Emrich

Foto: IGEL-Media

Schorndorf (kobinet) "Wenn Menschen über sich hinaus wachsen: Weiterbildungen in Persönlicher Zukunftsplanung", so lautet der Titel der aktuellen Episode der Rubrik "Lust auf Zukunftsplanung" des Podcast Inklusion Ganz Einfch Leben (IGEL). Gastgeberin Ellen Keune spricht dabei mit Carolin Emrich darüber, was eine*n gute*n Moderator*in zur Zukunftsplanung ausmacht und wie diese eigentlich ausgebildet werden.

„In der Rubrik ‚Lust auf Zukunftsplanung‘ spricht Gastgeberin Ellen Keune mit Carolin Emrich darüber, was eine*n gute*n Moderator*in ausmacht und wie diese eigentlich ausgebildet werden. Was braucht es für eine gute Zukunftsplanung? Wofür sorgen gute Moderator*innen vor einer Zukunftsplanung? Wie barrierefrei sind die Weiterbildungskurse in Persönlicher Zukunftsplanung? Welche Herausforderungen begegnen Kursleitungen? Und über welche Momente freut sich Carolin Emrich am meisten, wenn sie Menschen im deutschsprachigen Raum in Persönlicher Zukunftsplanung ausbildet? Diese und viele weitere Aspekte klären Carolin Emrich und Ellen Keune in dieser Folge. Die Episoden dieser Rubrik ‚Lust auf Zukunftsplanung‘ erscheinen im IGEL-Podcast immer am 2. Samstag in den ungeraden Monaten. Ellen Keune freut sich über Feedback, Anmerkungen und Wünsche per Mail an [email protected] oder auf Social Media. Mehr zu Carolin Emrich findet sich hier: https://www.carolin-emrich.de/ Und hier gibt’s Informationen zum Thema Persönliche Zukunftsplanung und den Weiterbildungen: www.persoenliche-zukunftsplanung.eu„, heißt es u.a. in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast zur Persönlichen Zukunftsplanung.

