Rollstuhlbasketball startet zur Rückrunde

Rollstuhlbasketball mit spannenden Spielen

Foto: Gero Müller-Laschet

KÖLN (kobinet) Am morgigen Samstag empfangen die Rollstuhlbasketballer der Köln 99ers den BBC Münsterland zum ersten Heimspiel des Jahre 2025. TipOff ist wie gewohnt um 17.00 Uhr in der Sporthalle Bergischer Ring. Neben einem hochspannenden Spiel dürfen sich die Fans beider Teams über das Gewinnspiel unseres Partners HelpYuu freuen, der unter allen Zuschauern ein tolles 99ers Fanpacket verlost.

Die Partie dürfte für alle Rollstuhlbasketballliebhaber ein Highlight werden. Beide Teams haben sich in den vergangenen Aufeinandertreffen nichts geschenkt und hochklassige Spiele gezeigt. Das Hinspiele konnten die Gäste Anfang Oktober letzten Jahres knapp für sich gestalten, sodass die Domstädter besonders motiviert sind, die Punkte diesmal selber einzufahren.

Der BBC konnte seinen Kader in dieser Saison nochmal verbessern und sich deutlich breiter aufstellen, sodass es kaum einen Qualitätsunterschied in den LineUps gibt. Das belegt auch der 5. Tabellenplatz unserer Gäste. Köln muss also von Anfang an sein eigenes druckvolles Spiel zeigen und bis zur letzten Sekunde hochkonzentriert aber auch entschlossen agieren.

Beide Teams freuen sich natürlich über lautstarke Unterstützung ihrer Fans bei diesem Erlebnis des Rollstuhlbasketballs der Spitzenklasse.