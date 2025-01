info schwarz

Foto: Susanne Göbel

Leipzig (kobinet) Am 1. Februar 2025 von 10:00 Uhr – 16:30 Uhr veranstaltet das Theater der Jungen Welt in seinen Räumen den kostenlosen TURBO-Fachtag "Was braucht inklusives Theater für junges Publikum?“ Geboten werden Workshops, die inklusiv gestaltet sind und innovative Perspektiven auf Fragestellungen zu Inklusion & dem jungen Theater eröffnen sollen. Die Workshops werden von Experten und Expertinnen geleitet, die auf die Themen Barrierefreiheit und künstlerische Diversität spezialisiert sind:

Anmeldeschluss ist der 15. Januar.

Das Programm und das Anmeldeformular gibt es unter:

https://www.theaterderjungenweltleipzig.de/teilhabe/turbo/fachtag

Der Fachtag findet im Rahmen des inklusiven Theaterfestivals für junges Publikum, dass vom 30. Januar bis 2. Februar durchgeführt wird, statt.