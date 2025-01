Politik muss endlich aufwachen und handeln

Armut hängt immer häufiger mit dem Alter zusammen

Foto: Pixabay/anaterate

HANNOVER (kobinet) Altersarmut ist in Deutschland schon lange ein Problem. Bundesseniorenministerin Lisa Paus hat heute den Altersbericht der Bundesregierung vorgestellt. Dieser enthält erschreckende Zahlen: 17 bis 19 Prozent der über 65-Jährigen gelten als armutsgefährdet. Auch in Niedersachsen sind zahlreiche Ältere von Armut bedroht. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen fordert deshalb nicht nur Maßnahmen zur Bekämpfung von Altersarmut auf Bundesebene, sondern sieht auch die Landesregierung und Kommunen in der Pflicht.

„Die Politik hat bislang alle Alarmsignale überhört und viel zu wenig gegen Altersarmut getan. Spätestens jetzt muss sie aber aufwachen und schnell handeln. Immer nur Zahlen zu präsentieren, reicht längst nicht mehr“, sagt der SoVD-Landesvorsitzende Dirk Swinke. Dabei seien nicht nur bundespolitische Maßnahmen wie eine grundlegende Rentenreform, welche für eine armutsfeste Renten sorgt, notwendig. „Auch das Land Niedersachsen und die Kommunen müssen mehr tun“, fordert Swinke und ergänzt: „Niedrige Renten kommen von niedrigen Löhnen. Die Landesregierung muss deshalb endlich effektiv etwas gegen den Niedriglohnsektor tun.“ Dabei gehe es zum Beispiel um die Begrenzung von Leiharbeit, Minijobs und Befristungen.

Aber auch die niedersächsischen Kommunen sind aus Sicht des SoVD beim Kampf gegen Altersarmut in der Verantwortung. „Sie müssen mit ihren Angeboten ganz konkret das

Leben der Betroffenen verbessern“, betont der Vorstandsvorsitzende.