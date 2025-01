Eine von der KI erstellte "barrierefreie" Toilette

Foto: BIZEPS

Wien (kobinet) Die Hoffnungen sind groß, dass die Künstliche Intelligenz für uns vieles bald schnell und unkompliziert regelt. Ob dies dann so ist, dass es passt, daran gibt es jedoch noch erhebliche Zweifel. "Barrierefreiheit ist ein wichtiges Thema – doch was passiert, wenn eine Künstliche Intelligenz die Planung übernimmt? Das Ergebnis sorgt für Verwunderung und Heiterkeit", heißt es in der Einführung eines Beitrags des österreichischen Online-Nachrichtendienstes BIZEPS mit dem Titel "Barrierefrei mit Humor: Eine Künstliche Intelligenz zeigt uns, wie es (nicht) geht".

„Auch wenn der Versuch, barrierefreie Elemente wie Haltegriffe, ein unterfahrbares Waschbecken und Bodenmarkierungen zu integrieren, erkennbar ist, zeigt dieses Beispiel, dass die Künstliche Intelligenz noch einiges über die tatsächlichen Anforderungen an Barrierefreiheit lernen muss. Immerhin bleibt es ein kreativer – wenn auch unfreiwillig komischer – Ansatz“, so dass Resümee des von Martin Ladstätter verfassten BIZEPS-Beitrags.

