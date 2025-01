Jugendorganisationen wollen politische Wünsche der Jugend zeigen

Gemeinsame Wahl bei aller Buntheit und Vielfalt

Foto: Pixabay/ArtRose

BERLIN (kobinet) Der Deutsche Bundesjugendring und das Deutsche Kinderhilfswerk wollen in einer gemeinsamen Aktion zeigen, welche politischen Vorstellungen die Jugendlichen haben. Dazu kündigten sie jetzt eine U18-Bundestagswahl an. Vom 07. bis zum 14. Februar öffnen deutschlandweit die von jungen Menschen selbstorganisierten Wahllokale der U18-Bundestagswahl. Damit rücken die Fragen und Interessen der jungen Generation verstärkt in den Fokus, ihre Stimmen werden so im Wahlkampf besser gehört. Zugleich ermöglicht die U18-Bundestagswahl politische Jugendbildung und fördert das Verständnis für demokratische Entscheidungsprozesse.

Gruppen, Initiativen oder Organisationen können sich in Wahllokalen anmelden. In der Praxis sind das meist Jugendgruppen und -initiativen, Jugendverbände und -ringe, Jugendeinrichtungen, Schulclubs und andere Einrichtungen, in denen Jugendliche sich gerne treffen und miteinander aktiv werden. Ausgeschlossen sind lediglich Organisationen, die parteipolitische Interessen verfolgen. Eine Übersicht aller Wahllokale sind auf dieser Internetseite zu finden. Die finalen Wahlergebnisse der Kinder- und Jugendwahl werden dann am 17. Februar gegen 12:30 Uhr ebenfalls auf dieser Internetseite veröffentlicht.