Reisekostenzuschüsse für Global Disability Summit bis zum 10. Januar beantragbar

Essen (kobinet) Deutschland richtet Anfang April 2025 gemeinsam mit den Co-Gastgebern Jordanien und der International Disability Alliance (IDA) den nächsten Global Disability Summit in Berlin aus. Dieser findet zum dritten Mal statt und bringt Regierungen, internationale Organisationen, Zivilgesellschaft, einschließlich Organisationen von Menschen mit Behinderungen, Wissenschaft und den Privatsektor zusammen, um die Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen weltweit, aber insbesondere in Ländern des Globalen Südens zu stärken. Um die Teilnahme von Menschen mit Behinderungen aus Deutschland zu unterstützen, können diese Dank der Aktion Mensch einen Zuschuss zu ihren Reise- und Unterkunftskosten in Berlin beantragen. Es können bis zu 90 Prozent der anfallenden Kosten bis maximal 550 € pro Person bezuschusst werden. Der Zuschuss kann über den folgenden Link beantragt werden: Reisekostenzuschuss für eine Teilnahme am GDS - bezev und schließt die Teilnahme am Civil Society Forum ein, das bereits am 1. April 2025 stattfinden wird.. Darauf hat Dr. Gabriele Weigt die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht.

„Wichtig zu wissen: Die Beantragung des Zuschusses beinhaltet nicht die Anmeldung für die Teilnahme. Wenn Sie am Global Disability Summit teilnehmen möchten, ist eine Registrierung über diesen Link notwendig: https://gds-registration.org/portal/standard/registration/personal. Über diesen Link kann man sich für das Civil Society Forum am 1. April sowie für das Haupt-Event vom 2.-3. April 2025 anmelden“, heißt es in der Ankündigung.

Da die Plätze für das Civil Society Forum begrenzt sind, ist die Anmeldung dafür nur noch bis zum 10. Januar 2025 möglich.

https://www.globaldisabilitysummit.org/civil-society-forum/

Für Rückfragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Birte Weber ([email protected]), heißt es weiter in der Information von Dr. Gabriele Weigt.

Weitere nützliche Links sind:

https://www.globaldisabilitysummit.org/

https://www.bmz.de/de/aktuelles/global-disability-summit