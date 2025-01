Altersrente – was mir zusteht und wie weit es reichen wird

Budget, Geldscheine

Foto: Irina Tischer

HANNOVER (kobinet) Auch in diesem Jahr informiert der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen mit seiner digitalen Vortragsreihe kostenlos zu verschiedenen sozialrechtlichen Themen. Unter dem Titel „Altersrenten: Welche steht mir zu? Und reicht sie später zum Leben?“ geht es am 30. Januar 2025 von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr unter anderem um verschiedene Arten der Altersrente, Anspruchsvoraussetzungen und um die Frage, wie sinnvoll eine weitere Altersvorsorge sein kann.

Im Einstiegsvortrag verschafft Referent Kai Bursie den Teilnehmenden in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr in dieser ersten Veranstaltung dieser Vortragsreihe nicht nur einen umfassenden Überblick über verschiedene Arten der Altersrente, sondern erklärt auch alles Wichtige rund um das Anspruchsalter und die Voraussetzungen. Außerdem erläutert er die Grundzüge der Rentenberechnung, wo Rentenlücken entstehen können und ob eine weitere Altersvorsorge sinnvoll sein kann.

Mitglieder und Interessierte haben die Möglichkeit, sich auf dieser Internetseite über dieser Veranstaltung sowie weitere Veranstaltungen zu informieren. Noch bis zum 27. Januar könnten sich alle Interessierten über die dort enthaltene E-Mail-Adresse zu dieser ersten Veranstaltung dieser Art anmelden.