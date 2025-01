Rückblick auf das Parasportjahr 2024 von Tina Deeken

Das Parasportjahr 2024 begann für Tina Deeken fulminant mit der Eisschwimm-EM in Oradea/Rumänien und 6 Para-Europameisterinnentiteln und 1 Para-Weltrekord über 50m Rücken. Doch der Start in ihr inklusives Sportjahr 2024 war das Neujahrsanbaden im Silbersee in Langenhagen/Hannover. Und zur Vorbereitung auf die EM gab es am ersten Januarwochenende 2024 den vEItSbadcup in Veitsbronn. Und bei der DM Masters (non-disabled) Lange Strecken 2024 in Solingen ist sie Ende Januar im warmen Becken geschwommen (1500m Freistil). So schildert Tina Deeken ihren Rückblick auf ihr Sportjahr 2024, in dem ihr vor allem auch die Inklusion im Sport wichtig war.