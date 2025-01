Untersuchung zur Barrierefreiheit von deutschen Online-Shops

Tastatur

Foto: H.T.

Wien (kobinet) "Die Online-Marketing-Agentur Buzzmatic hat in Zusammenarbeit mit DataPulse, ein unabhängiges Datenstudio, spezialisiert auf Datenjournalismus über 2.400 deutsche Online-Shops auf Barrierefreiheit untersucht. Nur 28 der untersuchten Shops entsprechen vollständig den Anforderungen des deutschen Barrierefreiheitsgesetzes (BaFG)." Darauf macht der österreichische Online-Nachrichtendienst BIZEPS in einem aktuellen Beitrag aufmerksam. Mit der Umsetzung des European Accessibitlity Act im neuen deutschen Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) müssen Onlineshops in Deutschland spätestens ab dem 28. Juni 2025 barrierefrei zugänglich sein.

In dem Beitrag wird u.a. auf folgende Ergebnisse hingewiesen:

Nur 28 Shops (1 %) verstoßen nicht gegen die Anforderungen des BFSG

19,7 % der Shops erzielten einen Score von 90 oder mehr Punkten (gut)

80,1 % der Shops erhielten einen Score zwischen 50 und 89 Punkten (durchschnittlich)

0,2 % (5 Shops) hatten besonders schlechte Bewertungen von 49 oder weniger Punkten (kritisch)

Link zum BIZEPS-Beitrag