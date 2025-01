Bahnhof.de und Bahnhof live wurden zusammengeführt

Berlin - Hauptbahnhof

Foto: H. Smikac

BERLIN (kobinet) Bahnreisende hatten bisher verschiedene Möglichkeiten, sich über Services am Bahnhof zu informieren. Dazu zählten unter anderem die App "Bahnhof live" sowie das Internetportal "bahnhof.de". Neben Informationen in Echtzeit zu Abfahrten, Barrierefreiheit, Parken, WLAN- und Schließfächern ist auf diesem Internetportal auch die Aufzugsverfügbarkeit abrufbar. Das Portal "Bahnhof.de" ist dabei das reichweitenstärkste Angebot. Dagegen hat die App "Bahnhof live" nur ein Zehntel der Aufrufe. Um Kapazitäten für kundenrelevante Weiterentwicklungen zu bündeln, hat die Deutsche Bahn zum 31. Dezember 2024 beide Angebote zusammengeführt. Alle wesentlichen Funktionen, wie der Push-Hinweis bei Störungen ausgewählter Aufzüge und der Wagenstand wurden in das komplett barrierefreie Angebot von "bahnhof.de" überführt.

Die App DB „Bahnhof live“ steht ab dem 31. Dezember 2024 nicht mehr zur Verfügung. Wer sie noch nutzt, wird über ein Banner in der App auf „bahnhof.de“ geleitet. Seit dem 01. Januar 2025 lässt sich die App zwar noch öffnen, bietet dann aber keine Funktionen mehr an. Nutzende werden beim Aufruf der App auf die Seite „Bahnhof.de“ verwiesen

„Bahnhof.de“ kann als Web-App (sogenannte Progressive Web App) auf dem Smartphone installiert werden und ist damit wie eine App bedienbar. Eine ausführliche Anleitung zur Installation ist auf „Bahnhof.de“ zu finden.

Die DB hat mit „S3“ ein Gesamtprogramm zur strukturellen und wirtschaftlichen Sanierung des Konzerns innerhalb der nächsten drei Jahre gestartet. Das bedeutet auch, Doppelstrukturen aufzulösen und Anwendungen zu vereinfachen. Die DB InfraGO fokussiert sich zukünftig auf ein Produkt zur Information der Reisenden über Bahnhöfe in Deutschland. Das ermöglicht Einsparpotenziale im siebenstelligen Bereich. Die DB wird die Webseite bahnhof.de im Sinne der Kunden weiterentwickeln und neue zusätzliche Servicefunktionen anbieten. Das kann „bahnhof.de“ besser als „DB Bahnhof live“:

Ab- und Ankünfte mit konsistenten Informationen zu den Anzeigern am Bahnhof, inkl. Ab- und Ankünfte von Ersatzverkehren deutschlandweit

Digitale Regel- und Änderungsfahrpläne,

Interaktive Bahnhofskarte mit aktuellen Daten

Neue Schnittstellen mit höherer Datenqualität und 100 Prozent barrierefrei nutzbar

kontinuierliche und schnellere Weiterentwicklung durch acht-köpfiges Projektteam

Aktuelle Meldungen und Informationen: Redaktionelle Beiträge über unter anderem Störungen, neue Angebote und Services sowie Aktionen an den Bahnhöfen

Das Ziel, den DB Navigator im Laufe des Jahres 2025 vollumfänglich barrierefrei nutzbar zu machen, bleibt davon unberührt. Wie bei „bahnhof.de“ werden bei der Weiterentwicklung Kunden mit körperlichen Behinderungen und Sinnesbehinderungen mit einbezogen.