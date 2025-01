IGEL-Jahresrückblick auf die Behindertenpolitik 2024

IGEL-Monatsrückblick

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Kniebis (kobinet) "Bronze, Böhmermann und Bundestag – Ein Jahr Inklusion im Wandel", so hat der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, den am 1. Januar 2025 erschienenen Podcast mit dem Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im Dezember 2024 und den damit verbundenen Jahresrückblick getitelt. In der Episode 231 des IGEL-Podcasts blickt Sascha Lang gemeinsam mit Ottmar Miles-Paul auf das vergangene Jahr 2024 zurück und wagt einen Ausblick auf 2025. Im Fokus steht der politische und gesellschaftliche Umgang mit Inklusion.

„In Episode 231 des IGEL-Podcasts blickt Sascha Lang gemeinsam mit Ottmar Miles-Paul auf das vergangene Jahr 2024 zurück und wagt einen Ausblick auf 2025. Im Fokus steht der politische und gesellschaftliche Umgang mit Inklusion. Highlight des Jahres war die Auszeichnung des luxemburgischen Paralympics-Teilnehmers Tom Habscheid zum Sportler des Jahres – ein starkes Zeichen für die Anerkennung des Parasports. Jan Böhmermann sorgte im Dezember mit seiner Kritik an der deutschen Inklusionspolitik für Aufmerksamkeit und brachte die Schwachstellen klar auf den Punkt. Eine weitere Inspiration war die gehörlose Bundestagsabgeordnete Heike Heubach, deren Rede nicht nur inhaltlich, sondern auch rhetorisch überzeugte und mit dem Preis für die Rede des Jahres ausgezeichnet wurde. Trotz vieler Herausforderungen im Jahr 2024 gab es positive Entwicklungen: Junge Netzwerke wie die „Jungen Menschen mit Behinderung“ und neue Initiativen wie das „Netzwerk Ableismus-Forschung“ zeigen, dass Bewegung in die Behindertenbewegung kommt. Auch ein wachsendes Netzwerk ehemaliger Werkstattmitarbeiter*innen, die erfolgreich auf den Arbeitsmarkt gewechselt sind, gibt Anlass zur Hoffnung. Für 2025 steht die Bundestagswahl im Fokus, die entscheidend für die weitere Behindertenpolitik sein könnte. Der Podcast setzt weiterhin auf spannende Gespräche mit Landesbehindertenbeauftragten und politischer Aufklärung. Mehr Infos gibt es unter: www.kobinet-nachrichten.org – Feedback und Fragen können an [email protected] gesendet werden. Viel Spaß beim Hören dieser Episode und auf ein inklusives Jahr 2025!“ So heißt es u.a. in der Ankündigung des Monats- und Jahresrückblicks im IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast mit dem Monats- und Jahresrückblick zur Behindertenpolitik

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast