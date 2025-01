Braille 200 – Blinde Menschen feiern das ganze Jahr 2025 den Geburtstag der Brailleschrift

Berlin (kobinet) im Alter von nur 16 Jahren erfand Louis Braille im Jahr 1825 im Pariser Blindeninstitut die Brailleschrift – eine geniale Erfindung, die für viele Generationen blinder Menschen zum Schlüssel für Kommunikation, Bildung, beruflichen Erfolg, soziale Teilhabe und persönliches Glück wurde. Das feiern blinde Menschen und ihre Vereinigungen weltweit im Jahr 2025 ganz besonders. Auch in Deutschland gibt es zahlreiche Aktivitäten für Braille-Fans, wie der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) in seinem Newsletter dbsv-direkt mitteilte.

„Gemeinsam mit der Europäischen Blindenunion (EBU) lädt der DBSV alle dazu ein, Beiträge über die Brailleschrift zu teilen. Ganz gleich, ob als Einzelperson, Gruppe oder Organisation – wir suchen kreative Beiträge in Form von Videos, Podcasts, Texten, Fotos oder Grafiken. Das könnte beispielsweise ein Video sein, in dem ein Text in Braille vorgelesen wird oder eigene Texte, Gedichte oder Erfahrungsberichte zur Brailleschrift. Auch Kunstprojekte mit Brailleschrift oder Bilder aus Braille-Zeichen sind ebenso möglich wie Lieder, Hörspiele, Lernmethoden oder Tipps für den Alltag mit Braille. Unser Ziel ist es, 365 Beiträge zu sammeln – einen für jeden Tag des Jahres 2025. Jeden Monat zeichnet die EBU einen Beitrag mit einem Preisgeld von 100 Euro aus. Alle Beiträge werden im Forum livingbraille.eu veröffentlicht und über weitere Kanäle verbreitet. Teilen Sie Ihre Beiträge mit dem Hashtag #Braille200!“ heißt es in dbsv-direkt.

In Deutschland organisiert Medibus zusammen mit dem DBSV die „Tour de Braille 2.00“. Es wird zahlreiche Veranstaltungen geben – online und vor Ort. Sie können sich auch mit eigenen Aktivitäten beteiligen, etwa durch Lesungen, Braille-Schnupperkurse oder Treffs für Literatur und Austausch. Machen Sie mit und feiern Sie mit uns 200 Jahre Braille, so der Aufruf.

Alle Infos, Links und den Kalender finden Sie auf: www.dbsv.org/braille

Kontakt per E-Mail: [email protected]

Anmeldung zum Braille 200-Newsletter: www.as-2.de/mailman/listinfo/braille200

Folgen Sie Braille 200 auf Facebook: www.facebook.com/braille200