Das neue Jahr zum Erlernen eines neuen Musikinstruments nutzen?

Symbol Fragezeichen mit Schatten

Foto: ht

Leipzig (kobinet) Im Projekt "Do it!“ des Fördervereins Freunde des barrierefreien Lesens wurden in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für barrierefreies Lesen kostenlose und barrierefreie Online-Musikkurse entwickelt, die sich besonders an sehbehinderte und blinde Menschen richten. Finanziert wird das Projekt von der Aktion Mensch sowie vom oben aufgeführten Förderverein. Für „Bass“, „Gesang“, „Gitarre“, „Klavier“, "Schlagzeug" und „Theorie“ sind Kurse online verfügbar. Ein Newsletter wird ebenfalls angeboten. Das Projektteam besteht aus blinden und sehenden Musikbegeisterten, die ihre Erfahrungen und ihr Wissen miteinander teilen und weitergeben möchten.

Das Motto „Do it!“ steht für einen voraussetzungslosen und selbstständigen Einstieg, jederzeit und bequem von zu Hause aus, heißt es auf der Projektwebseite.

Die Kurse und weitere Informationen zum Projekt gibt’s unter folgendem Link:

www.do-it-musik.de