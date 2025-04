Süddeutsche berichtet um Ringen mit Krankenkassen um Hilfsmittel

Paragraphen zeigen, dass etwas geregelt wird

Foto: Pixabay/geralt

München (kobinet) "Die Mutter eines schwerbehinderten Jungen kämpft seit Jahren dagegen, dass ihm die Krankenkasse medizinisch notwendige Hilfsmittel verweigert. Ein neues Gesetz sollte den Missstand beenden – doch dann platzte die Ampel." So heißt es in der Einführung eines umfassenden Beitrags der Süddeutschen Zeitung mit dem Titel "Krankenkassen: Sparen auf Kosten der Schwächsten", der am 27. Dezember 2024 in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht wurde und auf den Andreas Reigbert die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat.

Link zum Beitrag der Süddeutschen Zeitung