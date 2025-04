Info blau

Foto: Susanne Göbel

Kassel (kobinet) Der Deutsche Sozialgerichtstag informiert über die Initiative "Side by Side–Preis für kreative Wege in die Arbeit“. Die Initiatoren um Schirmherr Heikko Deutschmann wenden sich an Schulen, Eltern, Vereine, Organisationen, Kommunen, aber auch an Einzelpersonen, die mit Herzblut und Ideenreichtum junge Menschen auf ihrem Weg in die Arbeitswelt begleiten. Besonders im Fokus stehen Projekte, die junge Menschen in ihrer beruflichen Entwicklung stärken, innovative und kreative Ansätze zur Integration in den Arbeitsmarkt bieten und mit nachhaltigen Konzepten Chancengleichheit und Inklusion vorantreiben. Darauf hat Henry Spradau die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht.

Ausgelobt ist ein Preisgeld von bis zu 10.000 Euro. Einsendeschluss für Projekte ist der 13. April 2025. Die feierliche Preisverleihung findet am 18. September 2025 im Rahmen des Deutschen Fürsorgetages in Erfurt statt.

Weitere Informationen gibt’s unter: https://www.kreative-wege-in-arbeit.de