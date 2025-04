Nachrufe auf Martin Marquard und Ursula Lehmann im Tagesspiegel

Drei rote Ausrufezeichen

Foto: ht

Berlin (kobinet) "Wir erinnern auf dieser Seite an nicht-prominente Berliner, die in jüngster Zeit gestorben sind." So heißt es auf einer Seite des Tagesspiegel. Vor kurzem wurde auf dieser Seite ein Nachruf auf den ehemaligen Landesbehindertenbeauftragten von Berlin, Martin Marquard unter dem Motto "Wir blockieren zurück!" veröffentlicht. Auch über Urula Lehmann, die ebenfalls eine engagierte Streiterin der Behindertenbewegung war, wurde ein Nachruf unter dem Motto "Warum gibt es keine Rampen?" veröffentlicht, wie Dr. Martin Theben den kobinet-nachrichten mitteilte.

Link zum Nachruf auf Martin Marquard vom 16. Dezember 2024 im Tagesspiegel

Link zum Nachruf auf Ursula Lehmann vom 3. Dezember 2024 im Tagesspiegel