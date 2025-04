Buchcover: ich kann auch ohne

Foto: Andrea Ziller

Lenggries (kobinet) Der Inklusionsbotschafter Markus Ertl hat mit der Buchdebütantin Andrea Ziller, beide aus Lenggries, über ihr Buch mit dem Titel "ich kann auch ohne: Die Geschichte einer chronisch kranken Frau" gesprochen. Andrea Ziller leidet an einer chronischen Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Und das schon sehr sehr lange. Ein Leben voller Schmerzen und erfolgloser Diagnosen und Therapien. Inzwischen in München behandelt und operiert, hat sie neue Kraft geschöpft und sich mit Ihrem Buch ihre Geschichte, ihr Leiden und auch ihr Glück, von der Seele geschrieben, wie Markus Ertl berichtet.

Markus Ertl: Um was geht es in deinem Buch?

Andrea Ziller: Das Buch ist meine eigene Geschichte, in der ich das Erlebte verarbeite, aber auch anderen Mut machen möchte. Mut machen im Sinne von nicht aufgeben.

Markus Ertl: Wer oder was hat dich motiviert, das Buch zu schreiben?

Andrea Ziller: Von einigen Seiten wurde mir immer wieder gesagt: Andrea, du müsstest eigentlich ein Buch schreiben. So kam es zu „Ich kann auch ohne: Die Geschichte einer chronisch kranken Frau“. Wie verändert chronisch krank sein das Leben? – Wie erlebe ich als Patient gewisse Situationen? – Hat es Vorteile, soviel Fachwissen zu haben? – Was werden die anderen über mich denken? – Die ungeschminkte Wahrheit aus meiner eigenen Perspektive! Mit diesem Buch möchte ich die Menschen darauf aufmerksam machen, dass vieles Fassade ist. Mir sieht man es nicht an, wie es mir geht, was ich fühle. In den Jahren habe ich gelernt, mich nach außen funktionsfähig zu zeigen und habe mein Inneres gut versteckt.

Markus Ertl: Wie ist das Cover entstanden?

Andrea Ziller: Die Idee für das Cover war eine spontane Eingabe. Das Bild wurde im Juni 2022, zwischen Klinik und AHB, von Alexander Hoffmann gemacht. Im Rahmen seiner Serie: Spuren des Lebens. Als ich auf der Suche nach einem Cover war, da habe ich ihn gefragt. Und er hat ja gesagt.

Unter der ISBN 9783759723666 ist Andreas Zillers Erstlingswerk seit August im Buchhandel und im Online-Buchhandel als Paperback erhältlich. Es gibt es auch als E-Book-Ausgabe. Wer direkt bei ihr bestellt, bekommt eine Widmung dazu.

Das zweite Buch ist bereits in Arbeit. Es ist, wo auch sonst, auf der Insel Föhr, begonnen worden.

Link zu weiteren Infos über das Buch und zur Bestellmöglichkeit auf Amazon