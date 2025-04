Neu gegründetes Netzwerk Ableismusforschung freut sich über Mitwirkende

Info blau

Foto: Susanne Göbel

Duisburg / Essen (kobinet) Ziel des im Dezember 2024 von Hannah Kröll ins Leben gerufenen Netzwerkes "Ableismusforschung“ ist, Forschende unterschiedlicher Karrierestufen, die zum Themenbereich Ableismus und der Differenzkategorie dis/ability (kritisch) forschen, zusammenzubringen. Als erstes gemeinsames Projekt möchten die Mitwirkenden des Netzwerks eine Ad-hoc-Gruppe für den Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie im September 2025 ausarbeiten. Für weitere Aktivitäten – zum Beispiel die Herausgabe eines gemeinsamen Sammelbandes, eine gemeinsame Tagung, ein Kolloquium oder Ähnliches - sind die Mitglieder des Netzwerkes offen, schreibt Hannah Kröll vom Department of Macrosociology and Transnational Processes Institute for Sociology Faculty of Social Sciences University of Duisburg-Essen.

Zum Abonnement der Mailingliste des Netzwerks geht’s unter:

https://lists.uni-due.de/mailman/listinfo/netzwerk-ableismusforschung

Hannah Kröll freut sich über Anregungen und Nachfragen. Kontakt und nähere Informationen zur Vita und den Forschungsschwerpunkten von Hannah Kröll unter:

https://www.uni-due.de/soziologie/kroell_hannah.php