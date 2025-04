Cover des IGEL-Podcast mit Heinrich Buschmann

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) "Brauchen wir ein Nachteilsausgleichgesetz also eine Revolution im Sozialsystem?" Dieser Frage geht der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, in der aktuellen Episode des Podcast nach. Dabei sprach er mit Heinrich Buschmann von Mobil mit Behinderung über die Idee eines Nachteilsausgleichsgesetzes (NAC) und die Vision einer revolutionären Veränderung des deutschen Sozialsystems.

„‚Eine Behinderung darf niemals deinen Stand in der Gesellschaft ändern – es geht nur darum, Teil der Gesellschaft sein zu können.‘ – Heinrich Buschmann. In dieser Episode von IGEL – Inklusion Ganz Einfach Leben – sprechen wir mit Heinrich Buschmann von Mobil mit Behinderung über die Idee eines Nachteilsausgleichsgesetzes (NAC) und die Vision einer revolutionären Veränderung des deutschen Sozialsystems. Heinrich erläutert, warum das aktuelle Sozialsystem oft undurchsichtig ist und welche Herausforderungen Menschen mit Behinderung täglich erleben. Die Hauptidee des NAC ist es, alle Hilfsmittel und Assistenzleistungen in einem einzigen, transparenten Gesetz zusammenzuführen, um sowohl die Betroffenen als auch Kommunen und Kostenträger zu entlasten.

Themen der Episode:

Warum das aktuelle Sozialsystem überfrachtet ist

Die Idee eines zentralen Nachteilsausgleichsgesetzes

Herausforderungen und Kosten für Menschen mit Behinderung (z. B. Rollstühle und Autos mit Umbauten)

Wie Assistenzleistungen besser organisiert und finanziert werden könnten

Die politische und gesellschaftliche Resonanz auf das NAC

Perspektiven und Visionen für eine gerechtere Teilhabe

Heinrich teilt auch Details über die Petition auf Change.org, die bereits über 35.000 Unterstützerinnen gewonnen hat, und gibt einen Einblick in die Gespräche mit Politiker*innen und anderen Akteuren“, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast