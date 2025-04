Das Team des IGEL-Podcast kommt zu Wort und sagt Danke

Cover der Danke-Ausgabe des IGEL-Podcast

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) "Das IGEL-Team meldet sich zu Wort", so lautet der Titel der neuesten Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), die kurz vor Weihnachten 2024 veröffentlicht wurde und eine Danke-Ausgabe des Podcast darstellt. "Mehr als 11.200 Downloads pro Monat. 228 Episoden seit dem 4.4.2021. Mehr als 10.260 Minuten Podcast. Über 100 verschiedene Gäste und Gästinnen, so die Bilanz von Sascha Lang, der in dieser Podcast-Serie sein Team zu Wort kommen lässt und einfach nur Danke sagt - an das Team und die Hörer*innen des Podcast.

Zu hören sind:

Co-Moderator*innen: Jennifer Sonntag, Ellen Keune und Ottmar Miles-Paul

Mitarbeiter*innen: Kati Fichte, Noah Saggau, Keno Fakhoury, Gordon Meyrath

Moderator, Produzent und Inklusator: Sascha Lang

Wir machen mit der gleichen Energie weiter! DANKE! Danke! DANKE! Die Beiträge der Mitarbeiter*innen und Co-ModeratorInnen wurden original übernommen. Auf ein gutes 2025! Frohe Weihnacht! Mehr Infos zum Inklusator unter: www.inklusator.com„, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen DANKE-Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast