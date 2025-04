Trauer um Anett Feige

Bild von Anett Feige

Foto: privat

Zwickau (kobinet) Kurz vor Weihnachten hat die Behindertenbewegung eine traurige Nachricht erreicht. Anett Feige, die die Gründung des Zentrum Selbstbestimmt Leben (ZsL) Sachsen mit viel Energie und Durchhaltevermögen vorangetrieben hat, ist am 21. Dezember 2024 gestorben. "Mit großer Trauer und tiefem Schmerz nehmen wir Abschied von unserer 1. Vorsitzenden Anett Feige. Anett war nicht nur eine herausragende Persönlichkeit, die sich unermüdlich für die Rechte und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung eingesetzt hat - sie war auch eine Quelle der Inspiration, des Muts und der Menschlichkeit. Ihr Engagement, ihre Weitsichtigkeit und ihr warmherziges Wissen haben unser Zentrum Selbstbestimmtes Leben Sachsen geprägt und bereichert", heißt es vonseiten des ZsL Sachsen zum Tod von Anett Feige. Erst letztes Jahr hatte Anett Feige die Weiterbildung zur Selbstvertretung behinderter Menschen beim Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behidnerter (bifos) abgeschlossen und hatte noch viele Pläne.

„Anett hat uns stets mit Rat und Tat unterstützt, ihre Vision und ihr Herzblut in unsere Arbeit eingebracht und dabei die Bedürfnisse jedes Einzelnen gesehen. Ihre Stimme wird uns fehlen, ihr Wirken jedoch wird unvergessen bleiben. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie, ihren Freunden und allen die Anett nahe standen. Wir werden sie als Kämpferin, Wegbegleiterin und vor allem wunderbaren Menschen in Erinnerung behalten“, heißt es weiter vonseiten des Teams des ZsL Sachsen in stillem Gedenken und tiefer Trauer.

Auf der Facebookseite von Anett Feige wurde am Sonntag, den 22. Dezember 2024, zu ihrem Tod folgender Text von ihr veröffentlicht:

„Meine lieben Freunde, Wegbereiter- und Begleiter, liebe Familie und allen anderen. Gestern gegen 17 Uhr bin ich friedlich eingeschlafen. Trauert bitte nicht so sehr, ihr wisst ich bin eh und je ein lebensfroher Mensch gewesen. Tut mir nur den Gefallen und vergesst mich nicht. Ich möchte das ihr mich im guten in Euren Herzen behaltet! Ich wünsche euch viel Kraft in dieser Zeit! Irgendwann sehen wir uns wieder und dann feiern wie gemeinsam eine riesen Party!“

Link zum Eintrag auf der Facebookseite von Anett Feige vom 23. Dezember 2024